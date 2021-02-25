В Харькове горит склад, - ГСЧС
25 февраля, 2021, 18:48
Спасатели сообщили, что продолжается тушение пожара в складском здании в Харькове
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"25 февраля в 17:01 в г. Харьков, по ул. Большая Панасовская, 106, в складском здании (размером 35х20 м) возник пожар", - говорится в сообщении.
В 17:49 пожар локализован на площади 700 квадратных метров.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
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