В Черное море вошла группа кораблей НАТО: проведут совместные учения с ВМС Украины

25 февраля, 2021, 17:47

Вторая постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG2) вошла в акваторию Черного моря в четверг, 25 февраля, в рамках первого развертывания сил Альянса в 2021 году

Об этом сообщается на сайте НАТО.

Отмечается, что группа будет находиться в Черном море в составе из турецкого флагмана Sokullu Mehmet Pasa, фрегата BGS Priboy (Болгария), тральщиков ROS Lupu Dinescu (Румыния), ESPS Tajo (Испания) и TCG Ayvalık (Турция).

Группа примет участие в румынско-болгарских учениях по противоминной борьбе "Посейдон" и проведет учения с Военно-морскими силами Украины.

Кроме учений, группа НАТО также посетит порты Констанцы в Румынии и Одессы в Украине.

"Используя преимущества нашей деятельности в Черном море, такие как многонациональные учения, посещение портов, прохождение учений и патрулирование, развертывание SNMCMG2 в Черном море является важной возможностью, что способствует достижению взаимопонимания, взаимодействия и доверия с нашими союзниками и партнерами", - сказал командующий SNMCMG2 , капитан ВМС Турции Юсуф Карагюлле.

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