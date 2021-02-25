В Беларуси посмертно осудили застреленного во время протестов активиста Шутова

25 февраля, 2021, 16:29

Свидетелю убийства Геннадия Шутова, застреленного 11 августа 2020 года, Александру Кодюкову дали 10 лет тюрьмы. Силовик, застреливший Шутова, Роман Гаврилов, признан потерпевшим

Об этом пишет портал Tut.by

Судья Светлана Кременевский признала Шутова виновным в неповиновении с применением насилия. Ему вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.

Очевидец происшествия Александр Кордюков также признан виновным в неповиновении. Его, в дополнение, признали виновным в покушении на убийство милиционера в связи с осуществлением им служебной деятельности. Кордюкову дали 10 лет колонии усиленного режима.

Потерпевшими по делу признали военнослужащих Романа Гаврилова и Арсения Голицына, которых 11 августа направили на охрану общественного порядка в помощь сотрудникам ОМОНа.

По версии обвинения, 11 августа Шутов и Кордюков целенаправленно подошли к Гаврилову и Голицыну. Шутов и Кордюков якобы предъявили военнослужащим претензии в связи с тем, что те выявляют лиц, участвующих в "несанкционированных массовых мероприятиях". Затем Кордюков, по версии обвинения, ударил металлической трубой Гаврилова по голове. Голицын и Гаврилов якобы пытались задержать Шутова и Кордюкова, во время чего Гаврилов нечаянно выстрелил Шутову в затылок.

Однако, по словам Кордюкова, он вместе с Шутовым подошли к Гаврилову и Голицыну, чтобы поинтересоваться, что происходит. Он отмечает, что Гаврилов и Голицын были одеты в гражданское. После этого Гаврилов ударил Кордюкова по корпусу. Затем военнослужащие достали пистолеты, и с их стороны раздался выстрел. Кордюков увидел, что Шутов начинает опускаться на колени, держа руки за головой.

Гаврилов и Голицын отказались предъявлять иски к обвиняемым о возмещении вреда.

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