В Беларуси посмертно осудили застреленного во время протестов активиста Шутова
Об этом пишет портал Tut.by
Судья Светлана Кременевский признала Шутова виновным в неповиновении с применением насилия. Ему вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.
Очевидец происшествия Александр Кордюков также признан виновным в неповиновении. Его, в дополнение, признали виновным в покушении на убийство милиционера в связи с осуществлением им служебной деятельности. Кордюкову дали 10 лет колонии усиленного режима.
Потерпевшими по делу признали военнослужащих Романа Гаврилова и Арсения Голицына, которых 11 августа направили на охрану общественного порядка в помощь сотрудникам ОМОНа.
По версии обвинения, 11 августа Шутов и Кордюков целенаправленно подошли к Гаврилову и Голицыну. Шутов и Кордюков якобы предъявили военнослужащим претензии в связи с тем, что те выявляют лиц, участвующих в "несанкционированных массовых мероприятиях". Затем Кордюков, по версии обвинения, ударил металлической трубой Гаврилова по голове. Голицын и Гаврилов якобы пытались задержать Шутова и Кордюкова, во время чего Гаврилов нечаянно выстрелил Шутову в затылок.
Однако, по словам Кордюкова, он вместе с Шутовым подошли к Гаврилову и Голицыну, чтобы поинтересоваться, что происходит. Он отмечает, что Гаврилов и Голицын были одеты в гражданское. После этого Гаврилов ударил Кордюкова по корпусу. Затем военнослужащие достали пистолеты, и с их стороны раздался выстрел. Кордюков увидел, что Шутов начинает опускаться на колени, держа руки за головой.
Гаврилов и Голицын отказались предъявлять иски к обвиняемым о возмещении вреда.
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