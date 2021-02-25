25 февраля, 2021, 15:28

Укрзализныця продолжит рейсы в Ивано-Франковскую область несмотря на карантин, чтобы безопасно вывезти пассажиров по уже приобретенным билетам

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"По состоянию на 25 февраля Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда, следующие на Ивано-Франковщину и обратно, но не отменяет рейсы в регион, чтобы безопасно вывезти пассажиров по уже приобретенным билетам, избежать скоплений людей в кассах и предотвратить неконтролируемым неорганизованные перевозки", - говорится в сообщение.

Отмечается, что все поезда продолжают курсировать по расписанию, ограничений на высадку и посадку пассажиров с билетами пока нет. При этом компания следит за решениями органов власти и ситуацией в регионе и обеспечивает полную и тщательную дезинфекцию всех вагонов, следующих через зону усиленного карантина. Отмечается, что соблюдение масочного режима является обязательным.

Напомним, ранее Укрзализныця назначила спецрейсы поездов Запорожье - Львов, заменяющие дополнительные рейсы поезда Киев-Ивано-Франковск в связи с введением дополнительных карантинных ограничений в регионе.

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