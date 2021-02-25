Требования к коллекторам, налогообложение игорного бизнеса и международных посылок: финансовый комитет рекомендовал Раде принять ряд законопроектов

25 февраля, 2021, 16:23

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроекты об установлении правил этического поведения для коллекторов, налогообложения игорного бизнеса и международных посылок

Об этом в Telegram сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

По словам Гетманцева, Комитет пересмотрел свое решение относительно проекта о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей и решил внести на замену новый законопроект №2713-д, который предусматривает налогообложение крупных выигрышей, превышающих 8 минимальных заработных плат. Документ также устанавливает на все виды деятельности единую ставку налога на доход в размере 10% от валового игорного дохода.

Комитет также рекомендовал принять во втором чтении и в целом проекты законов №4278 и №4279 об улучшении процедуры налогообложения международных почтовых отправлений. Законопроектами предлагается установить базой налогообложения НДС часть таможенной стоимости или часть фактурной стоимости посылок, превышающую 150 евро.

Кроме того, Комитет рекомендовал Раде принять во втором чтении и в целом проекты законов №4241, который устанавливает требования по этическому поведению коллекторов. В частности, документ устанавливает требования к кредиторам, коллекторским компаниям, в частности, соблюдение правил этики поведения при взаимодействии с должником, информирование должника о привлечении коллекторской компании и другие инструменты, которые, в свою очередь, призваны защитить права потребителей-должников и ограничить доступ к рынку потенциально недобросовестных коллекторов.