Суд во Львове над Фединой и Зверобой снова перенесли
25 февраля, 2021, 11:24
25 февраля рассмотрение дела София Федина и Маруси Зверобой Галицкий суд Львова перенес на 8 апреля
Об этом сообщает Еспресо.Захид .
Поддержать Софию Федина и Марусю Зверобой пришли десятки активистов с флагами "Европейской Солидарности" и "Демократической Топоры".
На суд пришли также экс-голова Верховной Рады Андрей Парубий, а также нардепы Николай Величкович, Алексей Гончаренко и Олег Синютка.
Судья Ирина Волоско принял решение перенести слушания сразу после начала заседания
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