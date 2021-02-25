Суд отобрал имущество в главы МВД Януковиче Захарченко
25 февраля, 2021, 12:07
Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество компаний, связанных с бывшим главой МВД Виталием Захарченко
Об этом сообщает Офис генпрокурора .
Арест наложен на:
- 3 квартиры;
- 6 гаражей в центре Киева;
- 4 жилых домов;
- 24 земельных участков.
Имущество передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Арест наложили в рамках дела о возможном финансировании Захарченко преступной организации, созданной экс-президентом Виктором Януковичем.
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