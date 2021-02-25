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Espreso.tvОбществоСуд отобрал имущество в главы МВД Януковиче Захарченко

Суд отобрал имущество в главы МВД Януковиче Захарченко

Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество компаний, связанных с бывшим главой МВД Виталием Захарченко

Об этом сообщает Офис генпрокурора .

Арест наложен на:

  • 3 квартиры;
  • 6 гаражей в центре Киева;
  • 4 жилых домов;
  • 24 земельных участков.

Имущество передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Арест наложили в рамках дела о возможном финансировании Захарченко преступной организации, созданной экс-президентом Виктором Януковичем.

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