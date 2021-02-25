Суд отобрал имущество в главы МВД Януковиче Захарченко

25 февраля, 2021, 12:07

Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество компаний, связанных с бывшим главой МВД Виталием Захарченко

Об этом сообщает Офис генпрокурора .

Арест наложен на:

3 квартиры;

6 гаражей в центре Киева;

4 жилых домов;

24 земельных участков.

Имущество передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Арест наложили в рамках дела о возможном финансировании Захарченко преступной организации, созданной экс-президентом Виктором Януковичем.