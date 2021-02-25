Страховая компания Axa вышла из проекта "Северный поток-2"
Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
"Страховщик Axa подтвердил в четверг о своем выходе из противоречивого проекта "Северный поток-2", который предусматривает строительство газопровода между Россией и Германией", - говорится в сообщении.
Как заявил представитель компании Axa Албан де Мейли Несле, такое решение принято в контексте аналогичных действий других бывших участников проекта.
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Напомним, по данным Государственного департамента США из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.
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