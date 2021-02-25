Страховая компания Axa вышла из проекта "Северный поток-2"

25 февраля, 2021, 17:32

Французская и глобальная страховая компания Axa вышла из проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

"Страховщик Axa подтвердил в четверг о своем выходе из противоречивого проекта "Северный поток-2", который предусматривает строительство газопровода между Россией и Германией", - говорится в сообщении.

Как заявил представитель компании Axa Албан де Мейли Несле, такое решение принято в контексте аналогичных действий других бывших участников проекта.

Читайте также: "Предложения полностью неадекватны": Республиканцы остро раскритиковали Байдена за нежелание противодействовать "Северному потоку-2"

Напомним, по данным Государственного департамента США из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb