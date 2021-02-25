Стало известно, когда состоится первый бой Чисоры после поражения Усику
25 февраля, 2021, 19:19
Бой Дерека Чисоры против Джозефа Паркера состоится в середине весны
Об этом сообщает isport.ua.
Дерек Чисора и Джозеф Паркер встретятся в ринге 24 апреля или 1 мая. Сообщается, что боксеры уже имеют предварительную договоренность, но важно, чтобы новозеландец победил на выходных Джуниора Фа, и не получил серьезных травм.
Украинец Александр Усик 31 октября 2020 года в Лондоне победил Дерека Чисору по очкам в своем втором поединке в супертяжелом весе.
Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году, победив американца Энди Руиса. В 2018 году у новозеландца титул отобрал Энтони Джошуа.
- Напомним, 31 октября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.
- 21 января Джозеф Паркер заявил, что достичь успеха в супертяжелом весе Усику мешает отсутствие нокаутирующего удара.
- 28 января стало известно, что боксеры супертяжелого веса Джозеф Паркер и Дерек Чисора стремятся провести поединок.
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