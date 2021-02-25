Стало известно, когда состоится первый бой Чисоры после поражения Усику

25 февраля, 2021, 19:19

Бой Дерека Чисоры против Джозефа Паркера состоится в середине весны

Об этом сообщает isport.ua.

Дерек Чисора и Джозеф Паркер встретятся в ринге 24 апреля или 1 мая. Сообщается, что боксеры уже имеют предварительную договоренность, но важно, чтобы новозеландец победил на выходных Джуниора Фа, и не получил серьезных травм.

Украинец Александр Усик 31 октября 2020 года в Лондоне победил Дерека Чисору по очкам в своем втором поединке в супертяжелом весе.

Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году, победив американца Энди Руиса. В 2018 году у новозеландца титул отобрал Энтони Джошуа.

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