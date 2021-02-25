 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирСовет ЕС продлил санкции против чиновников режима Лукашенко на год

Совет ЕС продлил санкции против чиновников режима Лукашенко на год

Совет ЕС принял решение продлить на год ограничительные меры против белорусских чиновников, которые несут ответственность за насилие и репрессии против народа Беларуси и за жестокое подавление протестов против фальсификации результатов президентских выборов в этой стране

Об этом говорится на сайте Совета ЕС, передает Радио Свобода.

"После сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года и последующей волны протестов, жестоко подавленной властями Беларуси, ЕС ввел санкции в октябре, ноябре и декабре 2020 года, дав понять ответственным политическим и экономическим субъектам, что за свои действия и поддержку режима они должны заплатить", - говорится в сообщении.

Упомянутые ограничительные меры предусматривают запрет на путешествия в ЕС и замораживание активов для всех лиц, включенных в санкционный список, - пока там находятся 88 персон, включая самого Александра Лукашенко, а также замораживание активов 7 учреждений. Людям и организациям на территории ЕС запрещено прямо или косвенно преддоставлять какие-либо фонды лицам и учреждениям, включенным в этот санкционный перечень.

Отметим, что осенью 2020 года Евросоюз начал вводить санкции против правительства Беларуси за насильственные разгоны митингов в стране, а также аресты участников акций и политиков после выборов президента в августе 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать