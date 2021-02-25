Совет ЕС продлил санкции против чиновников режима Лукашенко на год

25 февраля, 2021, 20:46

Совет ЕС принял решение продлить на год ограничительные меры против белорусских чиновников, которые несут ответственность за насилие и репрессии против народа Беларуси и за жестокое подавление протестов против фальсификации результатов президентских выборов в этой стране

Об этом говорится на сайте Совета ЕС, передает Радио Свобода.

"После сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года и последующей волны протестов, жестоко подавленной властями Беларуси, ЕС ввел санкции в октябре, ноябре и декабре 2020 года, дав понять ответственным политическим и экономическим субъектам, что за свои действия и поддержку режима они должны заплатить", - говорится в сообщении.

Упомянутые ограничительные меры предусматривают запрет на путешествия в ЕС и замораживание активов для всех лиц, включенных в санкционный список, - пока там находятся 88 персон, включая самого Александра Лукашенко, а также замораживание активов 7 учреждений. Людям и организациям на территории ЕС запрещено прямо или косвенно преддоставлять какие-либо фонды лицам и учреждениям, включенным в этот санкционный перечень.

Отметим, что осенью 2020 года Евросоюз начал вводить санкции против правительства Беларуси за насильственные разгоны митингов в стране, а также аресты участников акций и политиков после выборов президента в августе 2020 года.

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