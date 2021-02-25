Северный поток-2 достроят, а затем запланируют Северный поток-3, - эксперт по энергетике
Такой прогноз озвучил Георгий Биркадзе, эксперт по энергетическим и политическим вопросам, в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Переговоры между Америкой и Германией завершатся тем, что немцы все равно дожмут и достроят этот поток, и будут качать 55-60 млрд кубов газа в год. На Украине это не сильно повлияет, потому что у нас есть свой газ, Украина добывает 18-20 кубов. Поэтому я думаю, что это сильно на цену не повлияет, - сказал Биркадзе.
Он выразил убеждение, что Украина должна быть готова к тому, что после достройки Северного потока-2 Россия может начать строить Северный поток-3.
"Я думаю, что нам сегодня в Украине нужно разрабатывать другие месторождения, инвестировать в это. Это даст нам возможность держать цену в районе 5-6 грн. Я думаю, что если у нас начнут работать НКРЕКП и Антимонопольный комитет, у нас будет развиваться добыча газа, то можно будет держать эту цену в течение ближайших двух-трех лет, но цена на хабах в Европе все равно будет диктовать свои условия ".
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"Северный поток-2" - это проект расширения действующего в Балтийском море газопровода Северный поток. Газопровод завершен на 90%, "Газпром" и западные партнеры России планируют завершить его строительство в течение текущего года.
Россия продолжает выбрасывать в "Северный поток-2" миллиарды, доказывая, что речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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