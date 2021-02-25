СБУ раскрыла похищение топ-менеджера газодобывающей компании: к нему причастен экс-министр транспорта и связи

25 февраля, 2021, 15:05

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла похищение топ-менеджера газодобывающей компании, к которому причастен бывший министр транспорта и связи

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, следователи СБУ раскрыли резонансное похищение в 2012 году топ-менеджера частной газодобывающей компании. Сейчас он является народным депутатом Украины девятого созыва.

По данным предварительного следствия, преступление заказал бывший бизнес-партнер потерпевшего. Заказчик был народным депутатом Украины нескольких созывов и возглавлял Министерство транспорта и связи. Задокументировано, что к совершению преступления он привлек группу исполнителей, в том числе представителей "уголовного мира".

Пострадавшего похитили и незаконно лишили свободы на срок более трех лет. При этом мужчину систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг $200 млн.

Отмечается, что в рамках производства сообщено о подозрении пяти лицам, причастным к преступлению по статьям о похищении человека, пытки и вымогательство.

По информации издания "РБК-Украина", речь идет о народном депутате от партии "Слуга народа" Олеге Семинском, а заказчик преступления - экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский.

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