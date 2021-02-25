"Защищают интересы агрессора": горсовет Черновцов просит Зеленского и СНБО запретить ОПЗЖ и партию Шария

25 февраля, 2021, 17:29

Депутаты горсовета Черновцов согласовали обращение к президенту Владимира Зеленского, Верховной Рады, Министерства юстиции, СНБО и областных советов Украины о запрете деятельности партий "Оппозиционная платформа - за жизнь" и партии Шария. Также они просят ввести санкции против нардепа Михаила Папиева

Соответствующее решение чиновники приняли во время сессии горсовета 25 февраля, передает пресс-служба ведомства.

"Украина пережила три волны декоммунизации и дерусификации, каждая из них имела свое логическое завершение. Все предыдущие общественно-политические революции в независимой Украине приводили к запрету пророссийских антиукраинских партий - Коммунистической партии и Партии регионов. Сегодня есть уникальный шанс успешно завершить эту борьбу и победить в гибридной войне с русским влиянием. Просим вас подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий, защищающих интересы российского агрессора в Украине, - это "Оппозиционная платформа - за жизнь" и партия Шария", - говорится в тексте обращения.

Как сообщает Укринформ, депутат партии "Народный контроль" Иван Гончарюк отметил, что такие решительные методы необходимы для победы проукраинского общества в гибридной войне.

"Это решение должно задекларировать единую и общую позицию всех проукраинских сил, которые находятся в Черновицком городском совете, а также советах всех уровней", - сказал он.

В свою очередь депутат партии "Родной город" Владимир Бешлей попросил дополнить текст обращения следующим: "Черновицкий городской совет осуждает и признает позорным голосование против постановления Верховной Рады "О признании Революции Достоинства ключевым моментом государства Украина" народным депутатом с Буковины Михаилом Папиевым и обращается к СНБО по применению к данному народного депутата соответствующих санкций ".

Следовательно, соответствующее обращение поддержали большинство депутатского корпуса - 27 депутатов.

Справка : Михаил Папиев - бывший член Партии регионов. В 2010-2014 годах возглавлял Черновицкую ОГА и был советником экс-президента Виктора Януковича.

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