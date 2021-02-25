"Станут залогом унитарности": Зеленский просит нардепов ввести институт префектов вместо местных администраций

25 февраля, 2021, 15:16

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время заседания Совета развития громад и территорий, передает Епресо.TV.

Зеленский призвал нардепов изменить Конституцию, отменив местные администрации и введя Интитут префектов.

"Эти изменения обсуждались с лидерами местного самоуправления, нашими украинскими учеными и экспертами в течение года. Пора переходить от обсуждений к настоящим действиям", - отметил он.

Второй важной задачей Глава государства назвал разработку и принятие нормативных актов, которые учтут специфику самоуправления в городских громадах и дадут городам импульс и возможности для развития.

"Третья задача - разработать и принять законодательство о местных референдумах. Это усилит влияние общества на деятельность местной власти и принятия ключевых решений именно на местах. Мы должны выйти на окончательную формулу управления на местном уровне: громады - решают, люди - влияют, и вместе с государством - контролируют", - сказал Зеленский.

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