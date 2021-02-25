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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Маккаби": где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Шахтер" - "Маккаби": где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: Getty Images
В матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" в Киеве примет "Маккаби Тель-Авив"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 26 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта.

Лига Европы

1/16 финала

25 февраля

"Шахтер" (Украина) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

Первый матч - 2: 0

Начало в 19:55

Киев, НСК "Олимпийский"

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD 1"

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