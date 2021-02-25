"Шахтер" - "Маккаби": где и когда смотреть матч Лиги Европы
25 февраля, 2021, 07:15
В матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" в Киеве примет "Маккаби Тель-Авив"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Жеребьевка 1/8 финала пройдет 26 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта.
Лига Европы
1/16 финала
25 февраля
"Шахтер" (Украина) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
Первый матч - 2: 0
Начало в 19:55
Киев, НСК "Олимпийский"
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD 1"
- 18 февраля донецкий "Шахтер" победил "Маккаби Тель-Авив" со счетом 2: 0.
- Перед этим началась продажа билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Маккаби Тель-Авив".
- 23 февраля главный тренер израильского "Маккаби Тель-Авив" Патрик ван Леувен заявил, что у его команды есть шанс пройти "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы.
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