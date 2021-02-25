"Радиоактивная вода дошла до слоя питьевой": Резников заявил об угрозе экологической катастрофы в ОРДЛО и риске для всей Европы

25 февраля, 2021, 19:48

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей находятся на грани техногенно-экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения

Об этом он заявил в комментарии телеканалу "Дом" .

Резников отметил, что Украина обращалась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой провести мониторинг на оккупированных территориях Донбасса, однако РФ отказывается даже обсуждать эту ситуацию.

По его словам, что об этой угрозе знают и в ОБСЕ.

"Председатель ОБСЕ господин Рама письменно ответил на мое обращение о том, что "мы видим огромные риски техногенной катастрофы, связанные с радиационным загрязнением . Напомню, что есть шахта "Юный коммунар", где в 1970-х годах был ядерный взрыв. Они не заботятся о ней, не откачивают воду и, по нашей информации, радиоактивная вода дошла до слоя питьевой воды", - подчеркнул вицепремьер.

Резников отметил, что загрязнение воды радиацией будет угрожать не только ОРДЛО, но и Российской Федерации. Также загрязненная вода может попасть в Черное море, "а это уже риск для всего европейского сообщества".

"Поэтому мы требуем допустить туда мониторинговую миссию МАГАТЭ, но россияне, имеющие существенный контроль на оккупированных территориях, пока препятствуют этому. Даже в ТКГ отказываются обсуждать это", - отметил он.

Напомним, угроза радиационного загрязнения возникла после того, как почти три года назад оккупационные власти в Донецке прекратили откачку воды из объекта "Кливаж" на шахте "Юнком". Как известно, в 1979 году на шахте провели ядерный взрыв, и до 2018 года с объекта откачивали воду, чтобы радиация не поднималась на поверхность. Но теперь опасное предприятие просто затопили.

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