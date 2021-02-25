"Приключение, а не шутка": во Львовском горсовете будет смешанный хор депутатов

Об этом сообщил руководитель хоровой капеллы "Дударик" Дмитрий Кацал, передает Еспресо.Захид.

Такую идею подал городской голова Львова Андрей Садовый на коллегии.

"Хор депутатов - это приключение для всех нас, а не шутка. Идея принадлежит Андрею Ивановичу. В концепции городского головы хор должен стать дополнительным площадкой для эффективной коммуникации между народными избранниками, для меня это - компенсация от искусства. Мэр хочет, чтобы депутаты между собой перезнакомились, подружились", - рассказал Кацал.

Репетиции хора проводить в сессионном зале четверг, когда нет сессии. Первая репетиция хора запланирована на 4 марта.

"У нас будет смешанный хор, хотя пробы тоже будут. Не имеет значения, депутаты умеют петь или нет - всех научим. Народным избранникам обязательно иметь слух и голос. Имею опыт смешанного хора в" Дударике", поэтому думаю, что разберусь с депутатами. Поэтому технику отработаем. Городской хор депутатов на первом этапе своего существования - это процесс, а не результат. Не будем проводить гастролей, публичных выступлений хора депутатов. Потому что депутаты должны достойно заботиться о благосостоянии города. Хотя петь с душой гимн могут, этому и научимся - не просто отстоять, когда поют гимн, а петь с чувством", - убежден Дмитрий Кацал.

Обязательный депутатский набор для хора городских избранников - государственный гимн "Ще не вмерла", духовный гимн "Боже великий, єдиний", гимн ОУН, УСС, "Заповіт" Шевченко.

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