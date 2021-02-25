"Не раздувал бы к коалиционных переговоров": глава СН Корниенко заявил о "конструктивном сотрудничестве" с "Голосом"
25 февраля, 2021, 13:18
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что о создании коалиции с фракцией "Голос" речь не идет
Об этом он сказал в комментарии 24 канала .
Корниенко рассказал, что сотрудничество с "Голосом" ведется постоянно. Есть работа над совместными законопроектамы, взаимная поддержка инициатив. Однако об объединении в коалицию не идет, это преувеличение.
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«Не раздувал бы этого к каким-то коалиционных переговоров, которые пока не ведется. Идет нормальная конструктивное сотрудничество парламентских сил", - рассказал Корниенко.
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