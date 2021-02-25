"Экономия впечатляет": Укрзализныця впервые купила электроэнергию напрямую в Энергоатома

25 февраля, 2021, 12:35

Укрзализныця впервые купила электроэнергию напрямую в НАЭК "Энергоатом" через дочернюю компанию

Об этом председатель правления Укрзализныци Юрий Жмак написал в Telegram.

"Вчера, наконец, Укрзализныця впервые, через поставщика" Энерго Сбыт Транс "(дочернюю компанию УЗ), осуществила закупку электроэнергии у производителя - государственной энергогенерирующей компании НАЭК" Энергоатом ", - написал Жмак.

По его словам, из выставленных на аукционе 389 675 мВт / ч Укрзализныця приобрела 25%.

Жмак отметил, что экономию благодаря осуществленной закупки смогут назвать через неделю, но, заверил он, "цифры впечатляют".

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