"Экономия впечатляет": Укрзализныця впервые купила электроэнергию напрямую в Энергоатома
25 февраля, 2021, 12:35
Укрзализныця впервые купила электроэнергию напрямую в НАЭК "Энергоатом" через дочернюю компанию
Об этом председатель правления Укрзализныци Юрий Жмак написал в Telegram.
"Вчера, наконец, Укрзализныця впервые, через поставщика" Энерго Сбыт Транс "(дочернюю компанию УЗ), осуществила закупку электроэнергии у производителя - государственной энергогенерирующей компании НАЭК" Энергоатом ", - написал Жмак.
По его словам, из выставленных на аукционе 389 675 мВт / ч Укрзализныця приобрела 25%.
Жмак отметил, что экономию благодаря осуществленной закупки смогут назвать через неделю, но, заверил он, "цифры впечатляют".
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