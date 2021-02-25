"Брюгге" - "Динамо": Где и когда смотреть решающий матч киевлян в Лиге Европы
25 февраля, 2021, 07:51
В матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет на выезде против бельгийского "Брюгге"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Жеребьевка 1/8 финала пройдет 26 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта.
Лига Европы
1/16 финала
25 февраля
"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Украина)
Первый матч - 1: 1
Брюгге, стадион "Ян Брейдель"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD 1"
- 16 февраля стало известно, что перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман и все его ассистенты получили положительные тесты на коронавирус .
- 18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
- 24 февраля основной вратарь "Брюгге" Миньоле, а также полузащитник Шарль де Кетеларе получили положительные результаты тестов на коронавирус .
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