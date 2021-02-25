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Espreso.tvСпорт"Брюгге" - "Динамо": Где и когда смотреть решающий матч киевлян в Лиге Европы

"Брюгге" - "Динамо": Где и когда смотреть решающий матч киевлян в Лиге Европы


фото: Getty Images
В матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет на выезде против бельгийского "Брюгге"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 26 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта.

Лига Европы

1/16 финала

25 февраля

"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Украина)

Первый матч - 1: 1

Брюгге, стадион "Ян Брейдель"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD 1"

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