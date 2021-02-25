"Большая честь и еще большая ответственность": Маркарова прокомментировала свое назначение послом в США

"Большая честь и еще большая ответственность - представлять Украину в Соединенных штатах Америки. Рада присоединиться к эффективному украинскому дипломатическому войску - мужчинам и женщинам, неутомимая работа которых - неотъемлемая часть многих побед как на международной арене, так и в Украине. Люблю Украину и верю в то, что наша тысячелетняя история, умноженная на уникальную жизнестойкость, несмотря на многочисленные атаки, и начата трансформация в современную инновационную страну, вместе возвращением в Европейскую семью и будущим членством в НАТО, дает нам шанс в 21 веке стать региональным лидером нового качества и надежным стратегическим партнером для Соединенных Штатов Америки", - написала Маркарова.

Напомним, что 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов Оксаны Маркаровой Чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

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