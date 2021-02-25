Промпроизводство в январе сократилось на 4% - Госстат

25 февраля, 2021, 15:40

Промышленное производство в Украине в январе 2021 года сократилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в январе 2021 года, по сравнению с январем 2020 года, промышленное производство в Украине сократилось на 4%.

В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров спад составил 3%, перерабатывающей - 6,5%, поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха увеличилось на 3,2%.

В Госстате также отметили, что в январе 2021 года объемы промышленного производства сократились на 6,1% по сравнению с декабрем 2020 года.

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