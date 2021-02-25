Президент "Олимпика" признался, какую цель поставил перед экстренером сборной Украины

25 февраля, 2021, 17:13

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал, что поставил задачу перед Юрием Калитвинцевым - выйти в УПЛ

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

По словам Гельзина, он знаком с Калитвинцевым более 10 лет и поэтому доверился этому тренеру.

"Мы приняли решение расстаться с Игорем Климовским по обоюдному согласию сторон. Мы предложили ему после небольшой паузы, летом, с нового сезона возглавить юношескую команду клуба. Остановили свой выбор на Юрие Калитвинцеве, я лично знаком с ним более 10 лет. Он уже приступает к исполнению своих обязанностей. Перед тренером поставлена задача пробиться в еврокубки", - сказал Владислав Гельзин.

52-летний Юрий Калитвинцев ранее работал главным тренером "Закарпатья". В 2010-2011 годах возглавлял национальную сборную Украины. В 2009 году привел юношескую сборную Украины U19 в золотых наград чемпионата Европы.

Последним клубом тренера был московское "Динамо", из которого он уволился в 2017 году.

25 февраля стало известно, что "Олимпик" уволил главного тренера Игоря Климовского и планирует назначить на должность Юрия Калитвинцева.

25 февраля Юрий Калитвинцев возглавил "Олимпик".

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