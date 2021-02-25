После призыва военных протестующие перекрыли улицы и требуют отставки Пашиняна

25 февраля, 2021, 12:07

В Ереване сотни людей требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Об этом сообщает Радио Свобода .

Позже сотрудники полиции по громкоговорителю объявили, что действия по перекрытию улиц не соответствуют законодательству, и призвали разблокировать движение.

Члены оппозиционного "Движения за спасение Отечества" заранее не объявляют место и время акций неповиновения.

Накануне протестующие проводили протестные марши в университеты.

Напомним, сегодня утром генштаб Вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства.

Пашинян считает заявление Генштаба попыткой военного переворота в Армении. Он призвал своих сторонников выйти на Площадь Республики, где в ближайшее время выступит с обращением.

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