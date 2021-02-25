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Espreso.tvОбществоПосле дела Микитася на сделку со следствием с НАБУ не согласится никто, - Денисенко

После дела Микитася на сделку со следствием с НАБУ не согласится никто, - Денисенко

После дела экс-нардепа и застройщика Максима Микитася такой инструмент как "соглашение со следствием" с Национальным антикоррупционным бюро исчез как таковой

Такое мнение высказал народный депутат VIII созыва Вадим Денисенко в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV .

"Если говорить о Микитасе, то после этого дела такой инструмент, который был у НАБУ, как "соглашение со следствием" исчез как таковой. Ведь де-факто Микитась пошел на сделку со следствием и дал показания против ряда людей, в том числе и против Татарова. После этого НАБУ не смогли защитить своего ключевого свидетеля по этому делу. Кроме того, когда задерживали Микитася спецназ НАБУ, в силу прямого указания руководителя НАБУ Артема Сытника, позволил его задержать. После этого любой человек, который планировал, думал идти на сотрудничество с НАБУ, не будет этого делать. Поскольку руководитель НАБУ не соблюдает свое слово и сама структура никак не защищает своих свидетелей ", - пояснил Денисенко.

Вадим Денисенко добавил, что для улучшения антикоррупционной системы Украины, по его мнению, на сегодняшний день есть только один способ - увольнение Артема Сытника.

"Структура НАБУ довольно несовершенна. А имея такого руководителя - совсем неэффективна. Поэтому, чем быстрее будет уволен руководитель НАБУ Артем Сытник, тем лучше будет для антикоррупционной политики государства", - добавил Денисенко.

  • Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
  • 3 декабря экс-нардеп Микитась пошел на сделку со следствием и был переведен на круглосуточный домашний арест.
  • 18 декабря стало известно, что и. о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
  • Впоследствии НАБУ подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
  • 21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в НАБУ. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
  • 22 декабря в Специальной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что будут требовать залог в размере 10 млн грн для Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

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