После дела Микитася на сделку со следствием с НАБУ не согласится никто, - Денисенко
Такое мнение высказал народный депутат VIII созыва Вадим Денисенко в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV .
"Если говорить о Микитасе, то после этого дела такой инструмент, который был у НАБУ, как "соглашение со следствием" исчез как таковой. Ведь де-факто Микитась пошел на сделку со следствием и дал показания против ряда людей, в том числе и против Татарова. После этого НАБУ не смогли защитить своего ключевого свидетеля по этому делу. Кроме того, когда задерживали Микитася спецназ НАБУ, в силу прямого указания руководителя НАБУ Артема Сытника, позволил его задержать. После этого любой человек, который планировал, думал идти на сотрудничество с НАБУ, не будет этого делать. Поскольку руководитель НАБУ не соблюдает свое слово и сама структура никак не защищает своих свидетелей ", - пояснил Денисенко.
Вадим Денисенко добавил, что для улучшения антикоррупционной системы Украины, по его мнению, на сегодняшний день есть только один способ - увольнение Артема Сытника.
"Структура НАБУ довольно несовершенна. А имея такого руководителя - совсем неэффективна. Поэтому, чем быстрее будет уволен руководитель НАБУ Артем Сытник, тем лучше будет для антикоррупционной политики государства", - добавил Денисенко.
- Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- 3 декабря экс-нардеп Микитась пошел на сделку со следствием и был переведен на круглосуточный домашний арест.
- 18 декабря стало известно, что и. о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии НАБУ подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
- 21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в НАБУ. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
- 22 декабря в Специальной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что будут требовать залог в размере 10 млн грн для Татарова по делу квартир для Нацгвардии.
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