Порывистый ветер и дневные "плюсы": синоптик Наталья Диденко о погоде 26 февраля
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Украина будет одной из самых теплых в Европе в эту заключительную февральской пятницу", - сообщила синоптик.
Температура воздуха 26-го февраля в течение дня в западной ее части будет достигать +10°C...+16°C. На остальной территории также ожидается +7°C...+12°C.
Немного свежее будет на Востоке и северо-востоке Украины, днем +5°C...+9°C.
"Ночные градусы еще немного будут подхватывать незначительным морозцем, поэтому резко переходить из спортивных ботинок на тоненькие подошвы и высокие каблуки рановато", - отметила Диденко.
26-го февраля существенные осадки в большинстве наших областей маловероятны. А вот ветер может быть порывистым, некомфортным.
В Киеве завтра осадки маловероятны, временами даже солнышко.
"Однако западный ветер будет задувать за шиворот, как раз возможность элегантно завязать по-французски шарфик вокруг шеи", - сообщила Наталья Диденко.
Днем погода будет по весеннему теплой - в столице предполагается около +10°C.
По словам синоптика, уже в субботу-воскресенье придут осадки и похолодает.
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