Пентагон: Россия остается угрозой для США и Европы, несмотря на санкции
Об этом заявил глава Европейского командования США генерал ВВС Тод Уолтерс, сообщает пресс-служба Пентагона.
"Россия остается устойчивой угрозой существования Соединенных Штатов и наших европейских союзников", - сказал он.
Уолтерс заявил, что Москва стремится сохранить свою сферу влияния с советских времен. По его словам, она использует нетрадиционные инструменты, например, частные военные компании, чтобы "запугать, ослабить и разделить" союзников США.
"Несмотря на международное осуждение и продолжающиеся экономические санкции, Россия ведет дестабилизирующее и злонамеренную деятельность по всему миру", - добавил генерал.
По его словам, противники Америки и Европы усиливают агрессию путем кибератак и дезинформации. И если эти действия не остановить, то они могут перерасти в еще большую агрессию.
"Мы живем в эпоху глобальной конкуренции за власть. Победа в эту эпоху означает, что глобальная конкуренция за власть не перерастет в глобальную войну за власть", - подчеркнул Уолтерс.
Он также обвинил Россию и Китай в попытках "милитаризировать арктический регион".
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