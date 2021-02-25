Пендзин прогнозирует, что овощи борщового набора будут дорожать на 10-15% ежемесячно

25 февраля, 2021, 20:55

В Украине овощи борщового набора будут постепенно дорожать, примерно на 10-15% в месяц

Такой прогноз озвучил Олег Пендзин, исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб" в эфире программы "Агро: Еспрес" на телеканале "Еспресо".

По его словам, овощи борщевого набора будут дорожать на 10-15% ежемесячно. Одной из причин роста цен на продукты будет повышение доходов населения. В то же время такого роста цен, которое было в январе и половине февраля, не будет, но рост цен продолжится.

"Этих продуктов будет все меньше на рынке и у нас появится достаточно большой объем импорта. Я так думаю, что где-то в середине апреля у нас на рынке на полках будет стоять израильская и египетская картошка", - отметил Пендзин.