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Espreso.tvОбществоПендзин прогнозирует, что овощи борщового набора будут дорожать на 10-15% ежемесячно

Пендзин прогнозирует, что овощи борщового набора будут дорожать на 10-15% ежемесячно

В Украине овощи борщового набора будут постепенно дорожать, примерно на 10-15% в месяц

Такой прогноз озвучил Олег Пендзин, исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб" в эфире программы "Агро: Еспрес" на телеканале "Еспресо".

По его словам, овощи борщевого набора будут дорожать на 10-15% ежемесячно. Одной из причин роста цен на продукты будет повышение доходов населения. В то же время такого роста цен, которое было в январе и половине февраля, не будет, но рост цен продолжится.

"Этих продуктов будет все меньше на рынке и у нас появится достаточно большой объем импорта. Я так думаю, что где-то в середине апреля у нас на рынке на полках будет стоять израильская и египетская картошка", - отметил Пендзин.

  • В Украине в января 2021 инфляция в годовом измерении ускорилась до 6,1% с 5% в декабре. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в январе выросли на 1,4%; больше всего подорожали яйца.
  • В Украине цены на яйца, сахар и масло в ближайшее время будут расти, утверждают эксперты.

 

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