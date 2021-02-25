Печерский суд заморозил счета "эксперта" российских телеканалов Дудкина

25 февраля, 2021, 17:12

25 февраля Печерский районный суд Киева заморозил счета Юрия Дудкина на 60 суток

Об этом рассказали в пресс-службе Печерского суда в комментарии для РБК-Украина.

"Эксперта" Юрия Дудкина сотрудники СБУ задержали 24 февраля. Не уточняется, предполагает ли арест возможность внесения залога.

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Гражданина, проживавшего в Киеве и регулярно включавшегося в эфир российских каналов, подозревают по статьям 111 (государственная измена) и 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

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