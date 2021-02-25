Пашинян: Заявление об угрозе военного переворота была эмоциональным, армия подчиняется народу и премьеру
Об этом он заявил, выйдя к участникам стихийно созванной им же акции, сообщают Новости-Армении .
"Угроза переворота по большому счету управляема, это была эмоциональная реакция, и мы не должны строго относиться к нашим братьям. Просто командование втянули в процесс, однако даже те, по которым я принял решение освободить от должности, они все не только наши братья, но братья и солдаты нашей Родины, так что будьте спокойны ", - сказал Пашинян.
Отвечая на вопрос об угрозе столкновений, он отметил, что угроза всегда есть, поскольку ситуация напряженная.
"Но мы должны договориться, что такого в Армении не будет. Самое главное, что мы все спокойны, у нас внутри страны нет врагов. Но есть вопросы, которые обязательно необходимо обсудить, и это основная причина нашего сегодняшнего митинга", - сказал Пашинян .
Пашинян призвал граждан не допускать инцидентов и столкновений и пообещал прояснить все вопросы в ходе своего выступления.
- Напомним, армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.
- Отметим, на этой неделе в Ереване (Армения) возобновились акции протеста возле одной из правительственных зданий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти