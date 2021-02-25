Пашинян: Заявление об угрозе военного переворота была эмоциональным, армия подчиняется народу и премьеру

25 февраля, 2021, 13:43

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что его заявление об угрозе военного переворота была эмоциональным. Армия страны подчиняется главе правительства и народу

Об этом он заявил, выйдя к участникам стихийно созванной им же акции, сообщают Новости-Армении .

"Угроза переворота по большому счету управляема, это была эмоциональная реакция, и мы не должны строго относиться к нашим братьям. Просто командование втянули в процесс, однако даже те, по которым я принял решение освободить от должности, они все не только наши братья, но братья и солдаты нашей Родины, так что будьте спокойны ", - сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос об угрозе столкновений, он отметил, что угроза всегда есть, поскольку ситуация напряженная.

"Но мы должны договориться, что такого в Армении не будет. Самое главное, что мы все спокойны, у нас внутри страны нет врагов. Но есть вопросы, которые обязательно необходимо обсудить, и это основная причина нашего сегодняшнего митинга", - сказал Пашинян .

Пашинян призвал граждан не допускать инцидентов и столкновений и пообещал прояснить все вопросы в ходе своего выступления.

Напомним, армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.

Отметим, на этой неделе в Ереване (Армения) возобновились акции протеста возле одной из правительственных зданий.

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