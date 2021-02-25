Пашинян ответил на призыв Генштаба об отставке: "займитесь своим делом"

25 февраля, 2021, 15:55

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отдал приказ солдатам, офицерам и генералам Вооруженных сил "заниматься своим делом"

Об этом он сказал в ходе митинга своих сторонников, сообщают Новости Армении.

"В качестве избранного народом Армении представителя, премьер-министра Армении мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам ВС: господа, занимайтесь своим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ и никто не может решиться нарушить его", - подчеркнул Пашинян.

Напомним, армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.

После чего протестующие перекрыли улицы с требованием отставки Пашиняна.

Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба и впоследствии сказал, что его заявление об угрозе военного переворота было эмоциональным, а армия подчиняется народу и премьеру.

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