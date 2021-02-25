Пашинян ответил на призыв Генштаба об отставке: "займитесь своим делом"
25 февраля, 2021, 15:55
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отдал приказ солдатам, офицерам и генералам Вооруженных сил "заниматься своим делом"
Об этом он сказал в ходе митинга своих сторонников, сообщают Новости Армении.
"В качестве избранного народом Армении представителя, премьер-министра Армении мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам ВС: господа, занимайтесь своим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ и никто не может решиться нарушить его", - подчеркнул Пашинян.
- Напомним, армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.
- После чего протестующие перекрыли улицы с требованием отставки Пашиняна.
- Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба и впоследствии сказал, что его заявление об угрозе военного переворота было эмоциональным, а армия подчиняется народу и премьеру.
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