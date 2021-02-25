Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба, который требует его отставки
Об этом премьер-министр заявил в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook, передает news.am .
Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей, сообщил Пашинян.
"Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя", - отметил он.
Президент Армении Армен Саркисян получил предложение премьер-министра Никола Пашиняна уволить начальника Генштаба ВС, но еще не подписал его.
Агентство Newsarmenia пишет, что генштаб ВС Армении выражает решительный протест в связи с неосторожным и необоснованным увольнением первого заместителя начальника ГШ ВС Армении Тирана Хачатряна.
Военный назвал "несерьезными" выводы о неэффективности ракетных комплексов "Искандер", которые ранее озвучил премьер-министр.
"Таким сложное для страны время подобное решение является антигосударственным и безответственным шагом", - говорится в заявлении Генштаба.
- Напомним, армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.
- Отметим, на этой неделе в Ереване (Армения) возобновились акции протеста возле одной из правительственных зданий.
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