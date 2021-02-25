Отца голкипера "Ливерпуля" нашли мертвым в Бразилии

25 февраля, 2021, 10:01

Отца голкипера английского "Ливерпуля" Алисcона - Жозе Бекера - нашли мертвым в Бразилии

Об этом сообщил журналист Карлос Ласерда в twitter.

По его информации, Жозе Бекер накануне отправился в одной из водоемов на территории своего владения, после чего скрылся.

На место происшествия вызвали спасателей, которым пришлось приостановить поиски, так как на улице стемнело. Утром Бекера нашли мертвым.

Причина смерти пока пока не называется.

28-летний Алиcсон выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Также он играл за итальянскую "Рому" и бразильский "Интернасьонал".

ATENÇÃO!



Infelizmente o pai dos goleiros Alisson e Muriel foi encontrado sem vida!



Minha solidariedade! - Carlos Lacerda (@reporterlacerda) February 25, 2021

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