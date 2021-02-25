Ощадбанк открыл двенадцать ипотечных центров в городах Украины
Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.
Согласно сообщению, двенадцать ипотечных центров Ощадбанка Oschad Home начали работать в десяти городах Украины.
Отмечается, что ипотечные центры открыты на базе действующих отделений Ощадбанка. Они будут предоставлять полный комплекс услуг для заключения сделок купли-продажи недвижимости. Таким образом, в одном месте на даваться все этапы сделки: предоставление кредита, услуги нотариуса, проверка, конвертация и пересчет денег, проведения банковских операций. Каждое кредитное соглашение будет сопровождать персональный менеджер.
В пресс-службе отметили, что банк при этом проверять все документы - как самого объекта недвижимости, так и информацию о продавца. Кроме того, для надежного хранения денежных средств и материальных ценностей является возможность зарезервировать индивидуальный сейф.
При этом воспользоваться услугами ипотечного центра смогут не только клиенты, но и партнеры банка: агентства недвижимости, брокеры и застройщики. Для этого они должны забронировать удобное для обеих сторон время и комнату.
Отмечается, что в дальнейшем банк планирует открыть такие центры почти во всех областных центрах и крупных городах страны. Планируется, что в целом их сеть достигнет 35.
- Напомним, в ноябре прошлого года Ощадбанк снизил ставки на 0,5-2% по большинству программ ипотеки для физических лиц при покупке жилья на вторичном рынке.
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