Оккупанты на Донбассе пять раз нарушили "тишину"

"Неподалеку населенного пункта Южное российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - еще и из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя противник применил против наших защитников автоматические станковые гранатометы, а у Славного - станковые противотанковые гранатометы", - говорится в сообщении.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 39 взрывоопасных предметов.

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