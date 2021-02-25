Обнаружили фармацевтические препараты и ртуть: Миндовкилля обнародовало данные о качестве воды в Днепре

25 февраля, 2021, 16:11

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины обнародовало результаты скрининга качества вод Днепра и его притоков

Об этом передает Радио Свобода.

Исследования проводились в одной из лабораторий Словакии при поддержке Европейского союза в рамках проекту "Водная инициатива ЕС Плюс для Восточного партнерства".

Как отмечается, в Днепре обнаружили около 21 специфического соединения-загрязнителя. Среди них тяжелые металлы, фармацевтические препараты и большая концентрация пестицидов.

В свою очередь в пробах из точек, откуда Киевский городской водоканал доставляет воду, нашли ртуть.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский отметил, что на основе исследований уже подали законопроект о присоединении к Минаматськои конвенции о ртути.

Конвенция предусматривает полный запрет производства и использования ртути в хозяйстве.

"По сути наши опасения относительно последствий малоэффективного ведения сельского хозяйства вы увидели. В большей степени загрязнители Днепра - это пестициды и агрохимикаты. Поэтому мы запланируем совещание с ассоциацией водоканалов, Минрегионом, Госпотребслужбой для того, чтобы представить им эти результаты и предложить планы реализации сохранения здоровья украинцев", - сказал он.

В свою очередь, заместитель министра защиты окружающей среды Михаил Хорев на вопрос, можно ли в Днепре купаться и ловить рыбу, заявил, что указанный уровень загрязнения не обязательно угрожает здоровью.

"Лично я купаюсь в пределах Киева в Днепре и еще я пью воду сырую из-под крана. Не каждый город может похвастаться таким. Например, в Одессе я не пью воду, а в Киеве пью. Поэтому, действительно, вещества, которые обнаружили, - это плохо, но не все они находятся в большой концентрации, которая может навредить. Однако, если длительное время будет влияние этих веществ на организм, то это не добавит здоровья", - добавил он.

Также Абрамовский отметил, что в будущем планируют открыть четыре лаборатории для самостоятельного скрининга и мониторинга уровня загрязненности водных ресурсов: в Ивано-Франковске, Славянске, Одессе и Вышгороде.

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