25 февраля, 2021, 14:45

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) оштрафовала газовую компанию "Лубныгаз" на 102 тыс. грн за незаконные отключения потребителей

Об этом пресс-служба НКРЕКУ сообщила в Facebook.

Согласно сообщению, регулятор 24 февраля принял решение о возложении штрафных санкций на газоснабжающей компании "Лубныгаз".

Отмечается, что основанием для проверки компании были многочисленные обращения граждан г. Лубны в связи с прекращением распределения природного газа и осуществления неправомерного определения годовой заказанной мощности.

По результатам проверки НКРЕКУ на "Лубныгаз" был наложен штраф в размере 102 тыс. грн за несоблюдение требований законодательства, регулирующего функционирования рынка природного газа и нарушение лицензионных условий.

Кроме того, НКРЕКУ обязало "Лубныгаз" до 25 марта этого года предоставить регулятору письменные объяснения и подтверждающие документы о соответствии системы газоснабжения жилого дома проектных и исполнительно-технической документации.