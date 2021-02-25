НКРЕКУ оштрафовала "Лубныгаз" на 102 тыс. грн за незаконные отключения потребителей
Об этом пресс-служба НКРЕКУ сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, регулятор 24 февраля принял решение о возложении штрафных санкций на газоснабжающей компании "Лубныгаз".
Отмечается, что основанием для проверки компании были многочисленные обращения граждан г. Лубны в связи с прекращением распределения природного газа и осуществления неправомерного определения годовой заказанной мощности.
По результатам проверки НКРЕКУ на "Лубныгаз" был наложен штраф в размере 102 тыс. грн за несоблюдение требований законодательства, регулирующего функционирования рынка природного газа и нарушение лицензионных условий.
Кроме того, НКРЕКУ обязало "Лубныгаз" до 25 марта этого года предоставить регулятору письменные объяснения и подтверждающие документы о соответствии системы газоснабжения жилого дома проектных и исполнительно-технической документации.
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