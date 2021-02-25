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Espreso.tvОбществоНардеп Новинский купил почти 30% акций "Харьковоблэнерго"

Нардеп Новинский купил почти 30% акций "Харьковоблэнерго"


фото: gettyimages
Кипрская компания Smart Holding Вадима Новинского закрыла сделку по приобретению 29,795% акций "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт"

Об этом сообщает пресс-служба Smart Holding.

28 января АМКУ предоставил разрешение Smart Holding на приобретение более 25% в АО "Харьковоблэнерго" и АО "Харьковэнергосбыт".

Договоры купли-продажи акций обеих компаний были подписаны 21 декабря 2020.

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