Нардеп Новинский купил почти 30% акций "Харьковоблэнерго"
25 февраля, 2021, 12:34
Кипрская компания Smart Holding Вадима Новинского закрыла сделку по приобретению 29,795% акций "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт"
Об этом сообщает пресс-служба Smart Holding.
28 января АМКУ предоставил разрешение Smart Holding на приобретение более 25% в АО "Харьковоблэнерго" и АО "Харьковэнергосбыт".
Договоры купли-продажи акций обеих компаний были подписаны 21 декабря 2020.
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