Нардеп Новинский купил почти 30% акций "Харьковоблэнерго"

25 февраля, 2021, 12:34

Кипрская компания Smart Holding Вадима Новинского закрыла сделку по приобретению 29,795% акций "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт"

Об этом сообщает пресс-служба Smart Holding.

28 января АМКУ предоставил разрешение Smart Holding на приобретение более 25% в АО "Харьковоблэнерго" и АО "Харьковэнергосбыт".

Договоры купли-продажи акций обеих компаний были подписаны 21 декабря 2020.