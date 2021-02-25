Нафтогаз позволил тепловикам отсрочить часть платежей до октября

25 февраля, 2021, 12:02

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) смогут отсрочить часть платежей за газ, использованный в январе-апреле 2021 года для производства тепловой энергии для населения, до октября 2021 года

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Предприятия теплоэнергетики смогут отсрочить часть платежей за газ, использованный в январе-апреле 2021 года для производства тепловой энергии для населения, к 30 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Так, отсрочка будет налагаться на разницу между ценой, всановленою в пределах спецобовьязкив (ПСО) и ценой природного газа учитывалась при формировании тарифа для тепловиков, но не ниже предельную цену природного газа для бытовых потребителей.

Отмечается, что НАК уже подготовил проект дополнительного соглашения и процедуру, которую должны пройти предприятия ТКЭ для получения отсрочки.

В частности, предприятие должно направить в НАК "Нафтогаз Украины" почтовым или электронным связному обращение относительно отсрочки платежа и получить на электронную почту проект дополнительного соглашения для оформления и подписания. Также необходимо получить справку органа, установил действующий тариф на услуги по теплоснабжению для населения, в которой указан номер и дату решения об установлении тарифа, размер и дату вступления в силу, а также период действия тарифа и учтенную в этих тарифах цену природного газа. Если установления тарифов не предусмотрено действующим законодательством, контрагент предоставляет справку за подписью руководителя и главного бухгалтера о цене природного газа, которая учитывается за соответствующий период (месяц) в расчетах тарифа на тепло для потребителей.

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