НАБУ подтвердило закрытие уголовного дела против Порошенко о якобы хищении и отмывании средств

Об этом НАБУ сообщил в ответ на запрос Радио Свобода.

Досудебное расследование касалось двух статей Уголовного кодекса: о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и об отмывании доходов.

Квалификация производства: "приобретение, владение, использование, распоряжение имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, в том числе осуществление финансовой операции, совершение сделки с таким имуществом, или перемещение, изменение формы (преобразование) такого имущества, или совершение действий, направленных на сокрытие, маскировку происхождения такого имущества или владения им, права на такое имущество, источники его происхождения, местонахождение, если эти деяния совершены лицом, которое знало или должно было знать, что такое имущество прямо или косвенно, полностью или частично получено преступным путем в особо крупном размере, а также присвоение, растрата или завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением".

В НАБУ объяснили, что основанием для открытия дела было постановление Высшего антикоррупционного суда от 9 января 2020 года, которое обязало к этому детективов. Дело открыли по заявлению народных депутатов. Но "по результатам осуществления досудебного расследования установлено отсутствие события уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 209, частью 5 статьи 191".

В связи с этим 25 января 2021 года принято решение о закрытии уголовного производства на основании пункта 1 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины из-за отсутствия события уголовных правонарушений.

НАБУ уточнил, что основания для закрытия дела дали проведенные следственные действия и их результаты, а также другие доказательства и данные "в их совокупности и взаимосвязи, основанные на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств, изложенных в коллективном обращении народных депутатов Украины".

НАБУ добавил, что в этом производстве Порошенко не сообщали о подозрение.

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