Минские переговоры относительно войны на Донбассе заблокированы с июля, - Резников
25 февраля, 2021, 15:59
Вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников считает, что переговорный процесс на Минской площадке практически заблокирован
Об этом он заявил в интервью Голосу Америки.
"С июля практически заблокирован мирный переговорный процесс на Минской площадке. Прекращены любые дискуссии, есть просто толкотня и странные требования. Вот например - "Пусть парламент Украины примет постановление, которым признает Минские соглашения, а президент Зеленский его подпишет. Мы вам текст постановления напишем". На что мы всегда отвечаем, что Минские соглашения не являются международным договором. Они не имеют обязательного характера", - рассказал Резников.
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