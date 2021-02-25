Минские переговоры относительно войны на Донбассе заблокированы с июля, - Резников

25 февраля, 2021, 15:59

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников считает, что переговорный процесс на Минской площадке практически заблокирован

Об этом он заявил в интервью Голосу Америки.

"С июля практически заблокирован мирный переговорный процесс на Минской площадке. Прекращены любые дискуссии, есть просто толкотня и странные требования. Вот например - "Пусть парламент Украины примет постановление, которым признает Минские соглашения, а президент Зеленский его подпишет. Мы вам текст постановления напишем". На что мы всегда отвечаем, что Минские соглашения не являются международным договором. Они не имеют обязательного характера", - рассказал Резников.