Михаил Поплавский презентовал обновленную версию клипа "Юний Орел"

25 февраля, 2021, 17:12

Съемки проходили с использованием новейших технологий - 3D виртуальной реальности, LED Cube и других

Вечно молодой ректор Национального университета культуры и искусств, профессор Михаил Поплавский презентовал обновленную версию клипа на свою известную песню "Юний Орел". Его особенность - съемки проходили с использованием новейших технологий - 3D виртуальной реальности, LED Cube и других. Певец говорит, для него съемки стали очередным жизненным вызовом, творческим экспериментом и интересным опытом.

https://www.instagram.com/p/CLsOarvpLMT/?utm_source=ig_web_copy_link

"Я согласился на этот эксперимент, ведь мы должны не только идти в ногу со временем, но и опережать его, овладевать новейшими технологиями и создавать инновационные украинские проекты. Этому я учу своих студентов, поднимая высокую планку. Сейчас, когда музыкальная индустрия набирает безумные обороты, привлечь внимание зрителя можно только новыми "фишками" и оригинальным режиссерским замыслом!" - заявил на торжественной презентации клипа Михаил Поплавский.

Среди присутствующих на презентации и выпускник Университета культуры ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник.

"Михаил Михайлович задает тренд и делает это уже на протяжении 30-ти лет. Поэтому я просто восхищаюсь тем, как работают он и его команда. У него все на максимуме. Михаил Поплавский максималист. Он всегда старается быть первым, а мы стараемся поддерживать его и подтягиваться за ним", - делится эмоциями Григорий.

Идея ребрендинга песни "Юний орел" принадлежала звездной выпускнице КНУКиИ Кате Царик, которая и стала режиссером клипа. Известная клипмейкер отметила, что в то время, когда она училась на первом курсе университета, вместо звонка перед началом занятий звучала мелодия из песни "Юний орел", которая ей очень нравилась, и она мечтала создать на нее видеоработу. Прошло время, мечта стала реальностью.

"Технологии с которыми мы работали - это действительно новое дыхание. Новые возможности. Эта работа стала для нас вызовом, реализуя который мы с командой также учились. Не каждый сможет воплощать такие смелые прогрессивные технологии. Это сложная система съемок, программирование которой был разработано киевской компанией", - рассказывает Екатерина.

Оператором-постановщиком клипа выступил выпускник университета культуры Юрий Король.

На съемки нового клипа потратили сутки. На монтаж времени ушло больше. Но это не последний сюрприз для ценителей творчества Михаила Поплавского. В формате 3D виртуальной реальности сняли еще 5 клипов, презентация которых состоится в ближайшее время.