Moderna разработала вакцину против южноафриканского штамма коронавируса

25 февраля, 2021, 07:38

Компания Moderna разработала обновленную версию вакцины против COVID-19, которая должна помочь в борьбе с южноафриканским штаммом

Об этом сообщает CNN.

Новую вакцину будут использовать как ревакцинации для людей, которые уже были вакцинированы от коронавируса. Также в компании анализируют, может третья доза обновленной вакцины повысить иммунитет против новых штаммов COVID-19.

"Мы быстро движемся к тестированию обновленной вакцины, предназначенной для борьбы с новыми штаммами вируса", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

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