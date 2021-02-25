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Espreso.tvМирModerna разработала вакцину против южноафриканского штамма коронавируса

Moderna разработала вакцину против южноафриканского штамма коронавируса


фото: Reuters
Компания Moderna разработала обновленную версию вакцины против COVID-19, которая должна помочь в борьбе с южноафриканским штаммом

Об этом сообщает CNN.

Новую вакцину будут использовать как ревакцинации для людей, которые уже были вакцинированы от коронавируса. Также в компании анализируют, может третья доза обновленной вакцины повысить иммунитет против новых штаммов COVID-19.

"Мы быстро движемся к тестированию обновленной вакцины, предназначенной для борьбы с новыми штаммами вируса", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

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