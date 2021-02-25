Moderna разработала вакцину против южноафриканского штамма коронавируса
25 февраля, 2021, 07:38
Компания Moderna разработала обновленную версию вакцины против COVID-19, которая должна помочь в борьбе с южноафриканским штаммом
Об этом сообщает CNN.
Новую вакцину будут использовать как ревакцинации для людей, которые уже были вакцинированы от коронавируса. Также в компании анализируют, может третья доза обновленной вакцины повысить иммунитет против новых штаммов COVID-19.
"Мы быстро движемся к тестированию обновленной вакцины, предназначенной для борьбы с новыми штаммами вируса", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.
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