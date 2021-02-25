Лидеры ЕС договорились о необходимости введения сертификатов вакцинации в течение трех месяцев, - Меркель

Об этом сообщает Тages Spiegel, передает РБК-Украина.

"Еще одной важной темой были электронные подтверждения вакцинации. Мы все были едины в том, что нам нужно это. Технические вопросы будут проработаны Еврокомиссией. Европейской комиссии потребуется около трех месяцев, чтобы разработать технические вопросы", - заявила она.

Меркель отметила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их "совместимыми", чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах.

Политического решения о том, станет ли паспорт вакцинации обязательным условием для поездок, до сих пор нет, однако ЕС может открыть границы для жителей других стран с сертификатами.

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