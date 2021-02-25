Курс валют: НБУ ослабил гривну

25 февраля, 2021, 09:00

Национальный банк Украины 25 февраля ослабил официальный курс гривни к доллару США на 5 копеек

Такие данные обнародованы на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару США на 25 февраля 2021 установлен на уровне 27,94 грн за $ 1 против 27,89 против вчера.

Курс к евро установлен на уровне 33,92 грн за евро против 33,88 грн накануне.