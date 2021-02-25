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Espreso.tvОбществоКурс валют: НБУ ослабил гривну

Курс валют: НБУ ослабил гривну

Национальный банк Украины 25 февраля ослабил официальный курс гривни к доллару США на 5 копеек

Такие данные обнародованы на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару США на 25 февраля 2021 установлен на уровне 27,94 грн за $ 1 против 27,89 против вчера.

Курс к евро установлен на уровне 33,92 грн за евро против 33,88 грн накануне.

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