Комиссия по отбору кандидатов в судьи ЕСПЧ от Украины начала прием документов на конкурс

25 февраля, 2021, 21:18

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины начала принимать документы для участия в конкурсе

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

"Прием документов будет осуществляться с 1 марта по 30 марта 2021 года (включительно). На заседании 25 февраля избран председатель конкурсной комиссии - им стал профессор кафедры международного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Александр Сердюк", - говорится в сообщении.

С текстом объявления о конкурсе, требованиями и списком необходимых документов можно ознакомиться по ссылке.

Конкурсная комиссия принимает документы по почте или лично по адресу: 01220, г. Киев, ул. Банковая, 11, Офис президента Украины. Следующее заседание комиссии запланировано на 5 апреля 2021 года.

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