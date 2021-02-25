Комиссия по отбору кандидатов в судьи ЕСПЧ от Украины начала прием документов на конкурс
Об этом сообщает сайт Офиса президента.
"Прием документов будет осуществляться с 1 марта по 30 марта 2021 года (включительно). На заседании 25 февраля избран председатель конкурсной комиссии - им стал профессор кафедры международного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Александр Сердюк", - говорится в сообщении.
С текстом объявления о конкурсе, требованиями и списком необходимых документов можно ознакомиться по ссылке.
Конкурсная комиссия принимает документы по почте или лично по адресу: 01220, г. Киев, ул. Банковая, 11, Офис президента Украины. Следующее заседание комиссии запланировано на 5 апреля 2021 года.
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