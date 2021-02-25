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Espreso.tvОбществоКоллектив НТА осудил намерение директора Любицкого продать свой канал медиахолдингу подсанкцийного нардепа Козака

Коллектив НТА осудил намерение директора Любицкого продать свой канал медиахолдингу подсанкцийного нардепа Козака

Журналисты львовского телеканала НТА осуждают продажу Романом Любицким собственного медиапроекта экс-сотрудникам медиахолдинга "Новости" нардепа ОПЗЖ Тараса Козака

Об этом говорится в заявлении коллектива телеканала НТА.

"Коллектив телеканала NTA осуждает решение директора ЧП "НТА - Независимое Телевизионное Агентство Романа Любицкого продать собственный телеканал "Первый Независимый "ООО" Медиахолдинг Новости", которое 18 февраля создали 100 работников "каналов Медведчука", - отметили журналисты.

Коллектив телеканала заявил, что продажа их медиа стал полной неожиданностью для всех работников.

"Считаем недопустимым любое сотрудничество со структурами, которые действуют для интересов страны-агрессора России. Эту позицию мы неоднократно публично озвучивали и будем делать это и в дальнейшем в эфирах наших проектов", - добавили в СМИ.

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На телеканале отметили, что Роман Любицкий - лишь юридически причастен к телеканалу NTA и не имеет никакого влияния на редакционную политику канала.

"Он является директором ЧП" НТА - Независимое Телевизионное Агентство ", которое владеет лицензией на телевизионное вещание. А весь контент для телеканала создает другое юридическое лицо. Еще в октябре 2019-го создали продакшн ООО" НТА + ", учредителями которого являются Виталий Крутяков и Наталья Струк, а работниками - творческий коллектив телеканала NTA. Именно этот продакшн осуществляет производство телевизионного контента, который размещает на телеканале NTA, всеукраинском эфире телеканала Еспресо и в соцсетях ", - отметили журналисты.

Коллектив телеканала требует от владельцев немедленной реакции и освобождения Романа Любицкого.

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