Коллектив НТА осудил намерение директора Любицкого продать свой канал медиахолдингу подсанкцийного нардепа Козака
Об этом говорится в заявлении коллектива телеканала НТА.
"Коллектив телеканала NTA осуждает решение директора ЧП "НТА - Независимое Телевизионное Агентство Романа Любицкого продать собственный телеканал "Первый Независимый "ООО" Медиахолдинг Новости", которое 18 февраля создали 100 работников "каналов Медведчука", - отметили журналисты.
Коллектив телеканала заявил, что продажа их медиа стал полной неожиданностью для всех работников.
"Считаем недопустимым любое сотрудничество со структурами, которые действуют для интересов страны-агрессора России. Эту позицию мы неоднократно публично озвучивали и будем делать это и в дальнейшем в эфирах наших проектов", - добавили в СМИ.
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На телеканале отметили, что Роман Любицкий - лишь юридически причастен к телеканалу NTA и не имеет никакого влияния на редакционную политику канала.
"Он является директором ЧП" НТА - Независимое Телевизионное Агентство ", которое владеет лицензией на телевизионное вещание. А весь контент для телеканала создает другое юридическое лицо. Еще в октябре 2019-го создали продакшн ООО" НТА + ", учредителями которого являются Виталий Крутяков и Наталья Струк, а работниками - творческий коллектив телеканала NTA. Именно этот продакшн осуществляет производство телевизионного контента, который размещает на телеканале NTA, всеукраинском эфире телеканала Еспресо и в соцсетях ", - отметили журналисты.
Коллектив телеканала требует от владельцев немедленной реакции и освобождения Романа Любицкого.
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