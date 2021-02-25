Коллектив НТА осудил намерение директора Любицкого продать свой канал медиахолдингу подсанкцийного нардепа Козака

25 февраля, 2021, 14:41

Журналисты львовского телеканала НТА осуждают продажу Романом Любицким собственного медиапроекта экс-сотрудникам медиахолдинга "Новости" нардепа ОПЗЖ Тараса Козака

Об этом говорится в заявлении коллектива телеканала НТА.

"Коллектив телеканала NTA осуждает решение директора ЧП "НТА - Независимое Телевизионное Агентство Романа Любицкого продать собственный телеканал "Первый Независимый "ООО" Медиахолдинг Новости", которое 18 февраля создали 100 работников "каналов Медведчука", - отметили журналисты.

Коллектив телеканала заявил, что продажа их медиа стал полной неожиданностью для всех работников.

"Считаем недопустимым любое сотрудничество со структурами, которые действуют для интересов страны-агрессора России. Эту позицию мы неоднократно публично озвучивали и будем делать это и в дальнейшем в эфирах наших проектов", - добавили в СМИ.

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На телеканале отметили, что Роман Любицкий - лишь юридически причастен к телеканалу NTA и не имеет никакого влияния на редакционную политику канала.

"Он является директором ЧП" НТА - Независимое Телевизионное Агентство ", которое владеет лицензией на телевизионное вещание. А весь контент для телеканала создает другое юридическое лицо. Еще в октябре 2019-го создали продакшн ООО" НТА + ", учредителями которого являются Виталий Крутяков и Наталья Струк, а работниками - творческий коллектив телеканала NTA. Именно этот продакшн осуществляет производство телевизионного контента, который размещает на телеканале NTA, всеукраинском эфире телеканала Еспресо и в соцсетях ", - отметили журналисты.

Коллектив телеканала требует от владельцев немедленной реакции и освобождения Романа Любицкого.

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