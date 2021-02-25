К юбилею Леси Украинки: Film.UA выпустили трейлер мультфильма "Мавка. Лісова пісня"

25 февраля, 2021, 13:30

25 февраля в 150-летнему юбилею Леси Украинки украинские создатели анимаций обнародовали тизер-трейлер мультфильма по пьесе поэтессы

Официальный тизер-трейлер полнометражного мультфильма "Мавка. Лісова пісня" выложили на YouTube-канале Film.UA

Создатели мультфильма заявляют об экологической миссии своего детища.

В мультфильме авторы хотят привлечь внимание к защите животных, находящихся на грани исчезновения: зубра, черного аиста, евразийской рыси и бурого медведя, а также растений и бабочек.

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Наряду с реальными животными видео можно увидеть и мифических лесных созданий с давних украинских легенд. А еще впервые зрители увидят любимого Мавки - талантливого музыку Лукаша. Также впервые в украинской анимации для работы над пластикой и движениями 3D-героини Мавки была приглашена прима-балерина Национальной оперы, народная артистка Украины Екатерина Кухар. На съемочной площадке она воспроизводила действия главной героини, ей даже пришлось выполнить несколько трюков.

Также особое внимание в мультфильме уделено музыке. К созданию саундтрека тизера-трейлера привлекли украинских музыкантов, среди которых - известный фольклорный мультиинструменталист Максим Бережнюк. Совместно с итальянским композитором Дарио Веро была разработана концепция объединения кинематографической оркестровой музыки и украинских народных инструментов.

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