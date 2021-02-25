IKEA сделала самовывоз товаров в Киеве платным: какие цены
Об этом сообщает ITC.ua .
Согласно сообщению, IKEA внесла существенные изменения в политику выдачи заказов из собственных пунктов выдачи - бесплатная доставка товаров для самостоятельного вывоза стала платной.
"Заметить объявления об этих существенные изменения на сайте украинского онлайн-магазина ИКЕА практически невозможно. То есть, по сути, введя плату за доставку собственным пунктов выдачи товаров, ИКЕА сделала этот самый самовывоз платным", - отметили в издании.
Поэтому, доставка до пункта самовывоза заказа до 30 кг будет стоить 39 грн, а свыше 30 кг - 59 грн.
Отмечается, что стоимость доставки в поштоматы также составляет 39 грн. Услуга "Комплектование заказа" предоставляется только для онлайн-покупок. Заказ будет находиться в поштомати или в пункте выдачи в течение трех дней, после чего он будет возвращен на склад.
- Напомним, 1 февраля в Киеве открылся первый физический магазин ИКЕА в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти