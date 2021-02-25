IKEA сделала самовывоз товаров в Киеве платным: какие цены

25 февраля, 2021, 14:26

Один из крупнейших мировых ритейлеров ИКЕА сделал платной доставку заказов в пункты самовывоза в Киеве

Об этом сообщает ITC.ua .

Согласно сообщению, IKEA внесла существенные изменения в политику выдачи заказов из собственных пунктов выдачи - бесплатная доставка товаров для самостоятельного вывоза стала платной.

"Заметить объявления об этих существенные изменения на сайте украинского онлайн-магазина ИКЕА практически невозможно. То есть, по сути, введя плату за доставку собственным пунктов выдачи товаров, ИКЕА сделала этот самый самовывоз платным", - отметили в издании.

Поэтому, доставка до пункта самовывоза заказа до 30 кг будет стоить 39 грн, а свыше 30 кг - 59 грн.

Отмечается, что стоимость доставки в поштоматы также составляет 39 грн. Услуга "Комплектование заказа" предоставляется только для онлайн-покупок. Заказ будет находиться в поштомати или в пункте выдачи в течение трех дней, после чего он будет возвращен на склад.

Напомним, 1 февраля в Киеве открылся первый физический магазин ИКЕА в Украине.

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