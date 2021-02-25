Греция призвала ЕС ввести паспорта вакцинации
25 февраля, 2021, 07:58
Правительство Греции призывает ЕС ввести сертификаты вакцинации от COVID-19, чтобы способствовать восстановлению туризма
Об этом сообщает CNN.
Министр туризма Греции Гарри Теохарис заявил, что введение сертификатов должно стать приоритетом для Европейского Союза.
"ЕС должен немедленно ввести сертификат о прививках. Люди должны как можно скорее знать, смогут ли они поехать на летние каникулы", - сказал Теохарис.
- Напомним, что гражданам Греции, которые сделали прививку от коронавируса, кажется цифровой сертификат.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти