 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирГреция призвала ЕС ввести паспорта вакцинации

Греция призвала ЕС ввести паспорта вакцинации

Правительство Греции призывает ЕС ввести сертификаты вакцинации от COVID-19, чтобы способствовать восстановлению туризма

Об этом сообщает CNN.

Министр туризма Греции Гарри Теохарис заявил, что введение сертификатов должно стать приоритетом для Европейского Союза.

"ЕС должен немедленно ввести сертификат о прививках. Люди должны как можно скорее знать, смогут ли они поехать на летние каникулы", - сказал Теохарис.

  • Напомним, что гражданам Греции, которые сделали прививку от коронавируса, кажется цифровой сертификат.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2021 четверг

24 февраля, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать