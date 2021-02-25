Греция призвала ЕС ввести паспорта вакцинации

25 февраля, 2021, 07:58

Правительство Греции призывает ЕС ввести сертификаты вакцинации от COVID-19, чтобы способствовать восстановлению туризма

Об этом сообщает CNN.

Министр туризма Греции Гарри Теохарис заявил, что введение сертификатов должно стать приоритетом для Европейского Союза.

"ЕС должен немедленно ввести сертификат о прививках. Люди должны как можно скорее знать, смогут ли они поехать на летние каникулы", - сказал Теохарис.

Напомним, что гражданам Греции, которые сделали прививку от коронавируса, кажется цифровой сертификат.